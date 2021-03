The Silver Case 2425 dévoile sa date occidentale sur Switch

The Silver Case 2425 permettra aux fans de Suda51 de passer un très bel été sur Switch avec la série de ses débuts, en plus de No More Heroes III le 27 août.

Suda2425+2

La compilation des jeux The Silver Case et The 25th Ward: The Silver Case arrivera donc le 9 juillet sur nos Switch. The Silver Case 2425 est déjà disponible depuis un mois au Japon sur la console de Nintendo et depuis 2018 partout dans le monde sur PlayStation 4. Sachez qu’il s’agit de remasters de jeux de l’époque avec même du contenu inédit.

Koch Media France a ensuite annoncé que la version deluxe sortirait également chez nous et contiendrait :

le jeu

le CD de la bande-son

le mini-artbook » The artwork of The Silver Case 2425″

la boîte collector

The Silver Case 2425 sortira donc le 9 juillet sur Switch, les deux jeux sont également déjà disponibles sur PlayStation 4 et PC.