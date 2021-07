The Silver Case 2425

The Silver Case 2425 est une compilation de deux jeux de la série avec un remaster de The Silver Case et un remake de The 25th Ward: The Silver Case avec du contenu inédit avec par exemple de nouveaux morceaux. Ces deux titres laissent le joueur enquêter sur des meurtres prenant place dans un Kanto dystopique et à travers desquels il faudra lever le voile sur de sombres mystères en traversant et en résolvant plusieurs énigmes.