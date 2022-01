The Settlers a enfin trouvé une date de sortie et s’offre une bêta fermée

Le remake de The Settlers, le city builder culte d’Ubisoft, avait déjà été annoncé depuis quelques mois (voire quelques années maintenant) et nous avons désormais une date de sortie. La série de jeu de stratégie en temps réel n’avait pas eu de nouveau titre depuis 2011 avec The Settlers Online, outre la compilation de tous les titres de la série il y a quelques temps déjà avec The Settlers History Collection. Mais la série renaît de ses cendres, et c’est le 17 mars prochain que nous allons pouvoir mettre les mains sur le prochain The Settlers.

Une bêta pour les chanceux

À la suite de l’annonce officielle de la date de sortie, Ubisoft a précisé qu’une bêta fermée serait aussi disponible pour toute personne voulant toucher au jeu en avant-première, alors on vous conseille de foncer. Cette bêta sera accessible le 20 janvier en accès très restreint et vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site officiel d’Ubisoft.

Par ailleurs, la chaîne youtube Ubisoft North America nous a dévoilé un tout nouveau trailer, nous montrant le jeu sous son meilleur jour. Vous pourrez choisir entre trois nouvelles factions en début de jeu, chacune ayant son propre gameplay. L’idée est claire : il faudra explorer, cultiver, et construire le plus puissant empire. Vous pourrez même entraîner des voleurs pour tenter de récupérer les ressources de vos ennemis, de quoi bien vous amuser en ligne.

The Settlers a l’air de se présenter comme l’un des prochains jeux de city building les plus prometteurs de cette année 2022. Tout semble particulièrement beau, et il faudra voir en jeu si tout cela est bien réel. Ce sera à vérifier le 17 mars prochain, sur l’Epic Games Store et Ubisoft Connect.