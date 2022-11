Accueil » Actualités » Après son report, The Settlers: New Allies arrivera finalement le 17 février 2023 sur PC, plus tard sur consoles

Annoncé dans un premier temps pour le début de cette année 2022, The Settlers: New Allies nous avait fait faux bond au dernier moment avec un report d’une durée indéterminée, nous laissant complétement dans le flou quant à l’arrivée de cette nouvelle version du jeu de stratégie. Ubisoft sort enfin du silence avec Ubisoft Düsseldorf qui adresse un nouveau journal de développeurs, qui nous parle du contenu du jeu tout en nous précisant une nouvelle date de sortie.

Tour d’horizon du jeu

On a donc droit à une nouvelle présentation du titre, qui disposera d’une campagne solo mettant en scène les Elari, qui vont devoir apprendre à survivre lors de leur voyage. Le mode Escarmouche permettra quant à lui de se mesurer à l’IA lors de batailles rapides, ou bien à des amis jusqu’à 8 joueurs maximum sur une douzaine de cartes. Si cela ne vous proposer pas assez de challenge, un mode hardcore rendra l’IA plus redoutable et mettra vos nerfs à rude épreuve.

Il faut donc attendre The Settlers: New Allies pour le 17 février prochain, mais seulement sur PC dans un premier temps. On nous confirme ici que le jeu arrivera ensuite sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Amazon Luna (qu’on a un peu tous oublié, sauf Ubisoft), à une date qui reste encore à déterminer. Vous pouvez cependant commencer votre partie sur PC et la finir ailleurs, puisque le jeu supportera le cross-play et la cross-progression.