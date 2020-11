The Red Lantern : une épopée poétique dans le Grand Nord, notre avis vidéo

Après avoir découpé tout un tas d’ennemis la semaine dernière grâce à Ghostrunner, cette nouvelle Indie Story vous proposera de plonger dans un tout nouvel univers : si vous aimez les chiens de traîneaux et la survie, le tout arrosé de mécaniques roguelite, et vous obtiendrez The Red Lantern. De nombreux événements aléatoires ponctueront votre périple et vous demanderont d’être toujours aux aguets.

Premier jeu développé et édité par Timberline Studio, sorti sur PC et Nintendo Switch le 22 octobre dernier puis plus tardivement sur Xbox One, nous profitons de sa récente sortie pour le mettre en lumière grâce à cette nouvelle Indie Story.