The Persistence sera disponible le 21 mai sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Annoncé en 2017 et commercialisé en 2018 en exclusivité sur le PlayStation VR, The Persistence n’est désormais plus un jeu uniquement pensé pour la réalité virtuelle puisqu’il sortira le 21 mai prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Vendue au prix de 29,99€, cette version apportera notamment la 4K sur les plateformes compatibles avec cette résolution.

Survivre, mourir et recommencer

Développé par Firesprite Games, ce survival-horror de science-fiction aux fonctionnalités inspirées du genre rogue-like vous permet d’incarner Zimri Eder. Cet agent de sécurité se retrouve prise au piège à bord d’un vaisseau spatial dans lequel les membres de l’équipage ont muté en de dangereuses créatures. Générée de manière procédurale grâce à un système de clonage du personnage, chaque partie est différente de la précédente.

The Persistence sera disponible dans un mois. Ceux et celles qui possèdent déjà le titre sur le casque de Sony auront accès gratuitement à la version PS4. Notez aussi que si vous précommandez le survival-horror entre le 23 avril et le 20 mai sur Switch et entre le 30 avril et le 20 mai sur Xbox One, vous bénéficierez d’une réduction de 10% sur votre achat.

Retrouvez ci-dessous les images des versions PC, PS4 et Xbox One du jeu.

Retrouvez ci-dessous les images de la version Switch du jeu.