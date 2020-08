Officialisé lors de la première présentation des jeux Xbox Series X puis de nouveau montré lors de la dernière conférence Microsoft, The Medium est la nouvelle production de Bloober Team (Layers of Fear, Observer). Nous permettant d’incarner un medium, le titre va se distinguer par une mécanique de gameplay originale : la double réalité.

Celle-ci permettra alors aux joueurs de jouer simultanément sur deux pans : la réalité et le monde des esprits. Une mécanique relativement osée mais devenue apparemment fluide grâce à la puissance de la nouvelle génération. The Medium est prévu (pour l’instant) sur PC et Xbox Series X et l’on vous dit tout dans cette vidéo.