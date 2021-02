The Medium a déjà remboursé ses coûts de développement et de marketing

Censée être l’une des premières exclusivités du catalogue Xbox Series, The Medium a pas mal fait parler de lui ces dernières semaines, et est désormais disponible sur PC et Xbox Series depuis le 28 janvier dernier. Le titre est arrivé directement dans le Game Pass, mais cela ne l’a pas empêcher de bien se vendre, puisque le jeu est déjà rentable.

Une réussite financière liée au Game Pass ?

C’est ce qu’annonce fièrement Bloober Team dans une interview accordée au site polonais Money.pl, où l’on apprend que le jeu a remboursé ses frais de développement et de marketing depuis sa sortie. Aucun chiffre de vente n’est donné ici, ce qui n’est pas un hasard, puisque l’on suppose que le Game Pass fait partie intégrante de ce succès financier.

Microsoft a en effet intégré le jeu au service d’abonnement sur Xbox Series dès sa sortie en échange d’un support financier. On ne sait pas quelle somme a déboursé Microsoft pour faire cela, mais étant donné que The Medium est l’une des premières exclusivités de la Xbox Series, on imagine que le chèque devait être assez conséquent.

Cette situation couplée aux ventes traditionnelles amènent le jeu à être déjà remboursé, ce qui met en avant une nouvelle fois la question de la rentabilité des jeux sur le Game Pass. The Medium est un cas bien spécifique étant donné qu’il s’agit d’une exclusivité d’un éditeur tiers et qu’il n’est pas un AAA, mais il serait intéressant d’avoir plus d’écho concernant le gain pour les studios lorsque leurs jeux arrivent sur le Game Pass dès leur sortie.

Dans tous les cas, The Medium est déjà un succès, ce qui assure un bel avenir pour Bloober Team. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet.