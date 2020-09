The Medium présente son histoire dans un nouveau trailer

Présentée comme l’une des premières exclusivités de la Xbox Series X | S, The Medium est encore bien énigmatique, surtout à quelques mois de sa sortie. IGN a pu mettre la main sur un nouveau trailer, qui nous donne justement plus d’indices sur ce que le jeu aura à nous raconter.

Troy Baker est partout

Le titre de Bloober Team profite donc du Tokyo Game Show pour présenter son histoire via cette nouvelle vidéo. On y suivra les mésaventures de Marianne, qui peut basculer d’un monde à un autre grâce à ses pouvoirs. On découvre alors qu’elle fera face à The Maw, une entité énigmatique qui sera ici incarnée par Troy Baker, et Sadness, un jeune fille résidant à l’hôtel Niwa.

Malheureusement, aucune date de sortie n’a été indiquée pour The Medium. On sait simplement qu’il est censé arriver à la fin de l’année sur PC, Xbox One et Xbox Series X | S.