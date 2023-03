Accueil > Actualités > The Lord of the Rings : Gollum sortira finalement le 25 mai prochain

On aurait pu s’attendre à ce que The Lord of the Rings : Gollum nous dévoile sa date de sortie lors de son dernier trailer diffusé à l’occasion de la dernière Nacon Connect, mais Daedalic Entertainment avait visiblement besoin d’encore un peu de temps pour être certain de son calendrier. Après un long report, le jeu sortira donc bien en 2023 et même assez vite, même s’il arrivera dans une période déjà extrêmement bouchée par des gros concurrents.

Gollum face aux mastodontes du milieu

Même s’il peut compter sur l’aura prestigieuse de la licence de Tolkien, on ne donne pas cher de la peau de The Lord of the Rings : Gollum qui a choisi la date du 25 mai pour arriver sur les différents stores. Un mois très compliqué où le jeu va se retrouver dans un étau entre plusieurs AAA très attendus, ce qui ne devrait pas beaucoup l’aider.

Notons cependant que cette date ne concerne que les versions PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X du jeu. Une version Switch est toujours au programme, mais elle n’arrivera que plus tard, sans plus de précisions.

