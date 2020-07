The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki montre sa cinématique d’introduction

Alors que l’on attend Trails of Cold Steel IV dans nos contrées occidentales, la franchise The Legend of Heroes va bientôt avoir droit à un tout nouvel opus au Japon : Hajimari no Kiseki. Annoncé en décembre dernier, il s’agit d’un RPG ambitieux où l’on y suivra trois personnages principaux différents. Aujourd’hui, c’est la cinématique d’introduction qui fait son apparition.

L’opening montré

Rien de bien nouveau à se mettre sous la dent hormis ces quelques images donc, qui nous permet tout de même d’en savoir un peu plus sur l’intrigue de ce nouveau volet et les trois personnages principaux. On peut également entendre le thème principal, No End No World, qui sera compris dans l’édition limitée japonaise.

The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki sortira au Japon le 27 août prochain sur PlayStation 4. Pas encore de confirmation pour une sortie européenne mais on suppose qu’il suivra ses prédécesseurs et qu’il arrivera avec un (certain) décalage.