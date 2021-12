The Last of Us : La série HBO ajoute Nick Offerman (Parks & Recreation) à son casting pour jouer Bill

Même si Neil Druckmann a terminé son travail sur le show, la série The Last of Us poursuit bien son tournage, mais cela ne nous empêche pas d’apprendre régulièrement des nouvelles du casting, qui se complète au fur et à mesure. Variety nous apprend aujourd’hui que Nick Offerman est le dernier à rejoindre la bande de Pedro Pascal et Bella Ramsey sur le tournage, dans le rôle de Bill.

Un casting désormais complet ?

La surprise avait été quelque peu éventée avant cette annonce, puisque Murray Bartlett, qui joue le rôle de Frank avait vendu la mèche par inadvertance. Son compère à l’écran sera donc interprété par Nick Offerman, l’inoubliable Ron Swanson de la série Parks and Recreation. Il jouera donc le rôle de Bill, l’un des survivants qui va croiser la route de notre duo de protagonistes, qui est prêt à tout pour protéger la ville où il siège.

La série The Last of Us devrait poursuivre son tournage pendant encore quelques mois, avant de potentiellement sortir d’ici fin 2022 au plus tôt (il vaut mieux viser 2023).