The Art of Northgard : Présentation et avis sur le livre d’Omaké Books

Le 7 mars 2018 sortait Northgard, un jeu de stratégie développé par Shiro Games. Avec son ambiance viking marquée et assumée, le titre avait été plutôt bien reçu par la presse, en témoigne notre test publié peu après la sortie.

A l’époque, l’esthétique du titre avait su convaincre notre équipe. Et, justement, Omaké Books a décidé de ravir celles et ceux qui, comme nous, avaient été conquis par le travail effectué sur l’opus du studio français. En effet, les éditeurs de Génération Zelda nous proposent un artbook mettant en valeur le travail d’imagination, développement et production de Northgard.

Comme de nombreux joueurs à travers le monde, ces ouvrages sont des produits dérivés qui nous touchent grandement. Dès lors, nous allons tenter de voir si celui-ci mérite ou non une place au sein des bibliothèques.

Un bel hommage au titre de Shiro Games

La première chose qui frappe lorsque l’on parcourt The Art of Northgard, c’est que l’ouvrage est disponible en deux langues : anglais et français. Mais attention, il ne faut pas choisir une langue au moment de l’achat, non, les deux langues sont présentes d’entrée de jeu, sur chaque page du livre. Toutes les explications sont doublées. Et pas question d’une traduction littérale ou passée dans Google Translate. On parle ici de vraies explications, dans les deux langues !

Ces explications, elles sont là afin de présenter l’histoire du développement de Northgard, de sa conceptualisation à sa sortie, en présentant notamment les phases de recherches de l’équipe, jusqu’au prototype 2D. Ainsi, cet ouvrage veut nous faire plonger dans le quotidien des développeurs alors qu’ils cherchaient encore comment réaliser leur projet.

Évidemment, on ne parle pas ici d’un ouvrage à la manière de ce qui nous est proposé dans un livre Third Editions, comme Death Stranding par exemple. Non, il s’agit ici d’un livre plus « léger », où chaque anecdote ou présentation vient donner un peu de substance aux images, qui sont au final une fresque des idées, de l’univers et du développement du titre.

Ainsi, ce sont concepts préliminaires, illustrations et petits passages narratifs qui coexistent dans cet ouvrage. Clans, personnages et extensions jouissent d’ailleurs, chacun leur tour, d’une exposition visuelle et de notes d’approfondissement. Dès lors, tout est très complet et les amoureux du jeu vidéo y trouveront leur compte, cela ne fait aucun doute.

Un ouvrage visuellement très réussi

Mais si l’ouvrage est composé de moult explications, il n’en reste pas moins un hommage au titre éponyme. Il n’est donc en rien un moyen de découvrir le jeu, plutôt de le redécouvrir. Un néophyte n’y ressentira ainsi pas les joies du jeu, mais plutôt ce qui a fait son succès critique, ainsi que les éléments qui le composent, comme les items ou bien la faune locale par exemple.

D’ailleurs, à la manière de l’artbook The Last of Us II, ce livre est visuellement magnifique. Mais, quand bien même ces illustrations sont splendides, elles ne parleront pas forcément aux étrangers au support vidéoludique. Les explications sont courtes, peu détaillées et servent plus de piqûre de rappel à quelqu’un qui connaît déjà le sujet. Le plaisir est au rendez-vous pour la rétine, donc, mais en majorité pour ceux qui ont déjà parcouru le monde qui nous est ici (re)présenté.

Évidemment, certains parleront du court chapitre sur la campagne comme permettant aux néophytes d’accrocher. Certes, cette partie, présentée sous la forme d’une narration, est un vrai plaisir à parcourir. Mais, de vous à moi, n’est-elle pas un peu trop juste pour permettre d’appréhender tout le contenu de Northgard et ses ajouts ? Je pense que si.

Faut-il craquer pour The Art of Northgard ?

Avec The Art of Northgard, Omaké Books nous propose un ouvrage complet et très intéressant. Pour une personne ayant déjà parcouru le monde de Northgard, les visuels sont autant de petites piqûres de rappel aux aventures vécues sur le titre de Shiro Games. Et puis, tout est très joli, bien organisé et le contenu disponible en deux langues permet à une vaste communauté de jouir de cette lecture.

En outre, l’ouvrage en lui-même est de grande qualité. La couverture cartonnée est très épaisse et diablement jolie à regarder. Le papier est lui-même épais et superbement imprimé malgré la grande quantité d’éléments présents et de couleurs à poser sur le papier. Sans parler du contact avec le main qui est lui aussi très agréable.

Ainsi, nous pouvons conclure en affirmant que The Art of Northgard est un excellent hommage au jeu éponyme. Son contenu est intéressant, joliment mis en page et organisé. Il saura faire plaisir à n’importe quel joueur du titre de Shiro Games. Pour les néophytes, il vaudrait peut-être mieux s’intéresser au jeu vidéo avant de se lancer dans cette lecture. A vous procurer et à ajouter à votre collection au plus vite, donc !