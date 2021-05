Génération Zelda : Présentation et avis sur le livre d’Omaké Books

Alala, le jeu vidéo, ce medium qui au fil des années a su nous servir tant de séries cultes. Parmi les constructeurs, Nintendo n’est pas en reste avec ses Mario, Donkey Kong, ou encore The Legend of Zelda. Tant de licences qui ont su marquer plusieurs générations de joueurs à travers les âges et les consoles.

Aujourd’hui, c’est de la troisième franchise précédemment citée dont nous allons vous parler. Car oui, cela fait maintenant 35 longues années que Link et Zelda nous font vibrer sur les consoles du constructeur nippon. 35 longues années que la création de Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka nous permet de voyager sur terre, mer, et dans les airs.

C’est pourquoi, dès maintenant, nous allons vous parler d’un ouvrage de Florent Gorges : Génération Zelda – 35 ans de de légendes. Un livre qui met à l’honneur l’univers créé par Nintendo au travers d’images et textes, destiné aux amoureux des aventures de ce héros au bonnet vert.

Place aux trois opus de départ

Du premier opus de la licence, jusqu’à Breath of the Wild, Nintendo a su bousculer ses propres codes pour proposer une franchise rentable et adulée par la presse et les joueurs. Monument culturel, Zelda a par ailleurs été décliné à de nombreuses reprises en dessin-animés, mangas et autres joyeusetés, parfois très réussies, parfois complètement loupées. Et, dans cet ouvrage, Florent a décidé de revenir sur les trois opus qui, pour lui, ont permis de faire découvrir la série : The Legend of Zelda, The Adventure of Link et A Link to the Past.

Du coup, non, il ne s’agit pas d’un livre retraçant l’intégralité de la licence, mais un ouvrage de 176 pages revenant sur les trois premiers titres. En effet, l’auteur préférait éviter un format très imposant pour se focaliser sur un petit format à destination des fans de la première heure, ceux qui ont évolué avec la saga. Et, en faisant ainsi, Florent peut aussi approfondir le sujet sur ces trois jeux, en reprenant notamment ses propres dires dans d’autres articles.

Dans cet ouvrage labellisé Omaké Books, le lecteur peut ainsi retrouver moult illustrations en couleur, accompagnées de descriptions, anecdotes et autres explications. L’aération offerte par la mise-en-page permet une lecture agréable, la fluidité étant d’ailleurs renforcée par l’écriture très intimiste de l’auteur, qui se veut très proche de son lectorat. Après tout, un fan de la licence s’adresse à des fans de la licence, et cela se ressent.

Et, pour commencer de façon originale, Florent Gorges nous propose les résultats d’un sondage lancé en décembre 2020 sur Twitter. Il s’agit d’un sondage où un peu plus de 3.500 répondants ont partagé leur expérience « Zelda ». Déjà, ce sondage permet d’en apprendre beaucoup sur la place de la licence en France, notamment grâce au profil de joueur que l’auteur ressort de son étude. Et quoi de plus parlant pour une série vieille de 35 ans que de voir que son public principal est plus jeune qu’elle ? Oui, The Legend of Zelda plaît à tous, et reste une licence adorée à travers le temps.

Le pourquoi et pas le comment

Loin des ouvrages habituels traitant d’une licence de jeu vidéo, l’auteur de Génération Zelda ne revient pas sur les grands acteurs qui ont aidé à la création et la popularisation de la franchise, pas plus que sur la manière (du moins pas en profondeur) avec laquelle celle-ci a été produite et pensée. Non, Florent revient plutôt sur pléthores d’anecdotes et sur les choix effectués par Nintendo. Pas de making-of, donc.

A la place, le fan peut apprécier la force marketing de Nintendo, les techniques employées pour faire vendre son jeu déjà fini, mais aussi l’influence de la licence sur le jeu vidéo en général. Comment The Legend of Zelda a pu influer sur l’image française de la firme japonaise et pourquoi avoir effectué un tel virement de cap avec The Adventure of Link ? Bref, ici sont reprises des informations souvent inconnues du lecteur, en laissant de côté l’information plus « classique » du développement et de l’analyse thématique.

En effet, l’accent est mis sur la licence et sa place dans le monde du jeu vidéo, plutôt que sur les prémices et les acteurs ayant participé à sa création. Malgré tout, Florent prend le temps de sourcer, de nous sourcer, notamment en nous parlant de l’origine de la triforce ou en répondant à de nombreuses questions que les fans peuvent se poser. Et puis, quoi de plus cocasse aussi que de se voir expliquer les raisons de l’échec de Zelda II du côté des critiques ?

Bref, Génération Zelda est un ouvrage qui nous propose entrée-plat-dessert d’informations sur la licence, et comment celle-ci est devenu l’une des sagas les plus appréciées chez nous. Est-ce tout ? Non, Florent nous propose aussi plusieurs interviews en fin d’ouvrage, dont celle de l’artiste portugais Luis Melo. Un supplément de découvertes dont on se délecte durant quelques minutes.

Faut-il craquer pour Génération Zelda ?

Ainsi, Génération Zelda est un ouvrage complet traitant des débuts de la licence au travers de ses trois premiers opus. Loin du making-of, il s’intéresse à répondre aux questions laissées souvent en suspens et en apportant un regard frais sur la série à succès.

Le pourquoi plutôt que le comment, voilà ce que vous trouverez dans ce livre. Pourquoi The Legend of Zelda est une série culte, et pourquoi cette licence a impacté l’univers du jeu vidéo et le monde comme elle l’a fait (même si l’accent est ici mis sur la France). Un petit caviar littéraire et visuel, tout simplement.

Dès lors, concluons simplement et efficacement. Oui, Génération Zelda – 35 ans de légendes est un ouvrage que tous les fans de la licence devraient posséder. Tant pour ceux de la première heures que les plus récents, ce livre permet d’en découvrir plus sur les premiers opus de la série, tout en mettant en avant son impact sur les joueurs et le marché du jeu vidéo. Une belle pièce à avoir dans sa collection !