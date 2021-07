Tetris Effect : Une date pour l’arrivée du contenu Connected sur PC et PS4

L’excellent Tetris Effect avait eu droit à une mise à jour majeure pour son arrivée sur les consoles Xbox. Estampillée Connected, celle-ci apportait du multijoueur et d’autres joyeusetés, d’abord en avant-première sur Microsoft. L’exclusivité étant temporaire, le contenu de la mise à jour arrive désormais sur les autres supports.

Le rendez-vous est donné

On nous avait évoqué une arrivée en juillet, finalement Tetris Effect Connected déboulera un peu en retard sur les autres consoles. Le studio Enhanced Games vient de nous annoncer que le jeu sera lancé le 18 août 2021 sur PlayStation 4, Oculus Quest et PC (Steam/Epic Games Store). Bien sûr, ce nouveau contenu sera déployé gratuitement sous la forme d’une mise à jour pour les joueurs qui possèdent déjà le titre.

Pour rappel, Tetris Effect Connected ajoutait plusieurs modes, notamment en coopération ou en compétition. L’arrivée sur les autres supports est aussi synonyme de l’ajout du cross–play, qui sera inclus également sur les moutures Xbox One et Xbox Series via une mise à jour à la même date.