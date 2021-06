Tetris Effect Connected arrivera fin juillet sur toutes les plateformes

On le savait depuis son arrivée sur les consoles Xbox, la version enrichie de Tetris Effect allait faire son entrée sur les autres supports un peu plus tard. L’exclusivité temporaire semble prendre fin puisque les développeurs du studio Enhance Games vient de nous annoncer que cela arrivera fin juillet. Cerise sur le gâteau, le cross-play sera de la partie.

Du multi partout

D’abord sorti sur les supports PlayStation et fort de son expérience en réalité virtuelle, Tetris Effect est ensuite ressorti dans une mouture estampillée Tetris Effect Connected apportant du multijoueur compétitif et coopératif. D’excellents modes supplémentaires pour jouer à plusieurs, en ligne ou sur le canapé.

Bonne nouvelle, les joueurs pourront bientôt en profiter avec une arrivée sur PlayStation 4 (et PSVR), Steam, Epic Games Store et Oculus Quest. La date précise n’est pas connue mais cela devrait arriver à la fin du mois de juillet. Mieux encore, le cross-play est confirmé entre les plateformes PC, PlayStation et Xbox et une bêta aura lieu entre les 23 juin et 5 juillet pour tester la fonctionnalité. Il est possible de s’inscrire à la bêta dès maintenant sur le site officiel.