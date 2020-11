Au line-up de lancement de la Xbox Series X | S, on y retrouve un certain Tetris Effect Connected. Proposant la même aventure que l’excellent Tetris Effect sorti en 2018, cette nouvelle mouture est agrémentée d’une composante supplémentaire, une partie multijoueur, qui permet de jouer aussi bien en équipe que les uns contre les autres. Petit tour d’horizon sur cette franchise qui ne cesse de se réinventer plus de 35 ans après sa création.

Un classique modernisé

En 2018 sortait Tetris Effect, acclamé par les joueurs et les critiques. Enhance Games, studio à qui l’ont doit Lumines et Rez, nous avait concocté une réinterprétation du célèbre jeu de réflexion, alliant parfaitement les mécaniques indémodables à une touche de modernité bien sentie, soutenue surtout par l’arrivée des musiques évolutives qui apportent une dynamique incroyable à nos parties.

Pour des raisons évidentes, nous n’allons pas nous attarder sur le concept du Tetris, connu de tous, que le titre reprend dans son plus bel appareil. Cela commence par différents modes, Périple, qui nous fait parcourir une trentaine de tableaux dans des décors variés, et Effets – Manque des précisions sur les « modes dans les modes » – ne pas s’en occuper

L’innovation principale de Tetris Effect, c’est sa musique évolutive. Le soft se lorgne sur le jeu de rythme où chaque bloc va suivre le tempo et où chaque enchaînement va bouleverser la rythmique. Les morceaux vont ainsi évoluer en plusieurs temps et proposer des temps forts lorsque vous faites de magnifiques combos. Manette en main, les sensations sont absolument incroyables et la progression dans les niveaux est particulièrement grisante.

On a envie de donner le meilleur de nous-même, simplement pour suivre les pistes musicales. Un excellent moyen de donner un peu de punch au gameplay, surtout que le studio nous offre une excellente bande-son. Malgré quelques morceaux qui ne plairont pas à tout le monde, la grande majorité des musiques accompagnent parfaitement nos sessions et le côté rythmique du jeu est indéniablement l’un de ses gros points forts.

Pour le reste, nous ne reviendrons pas sur l’ensemble du titre, que nous avions déjà testé à l’époque de sa sortie PlayStation. On est sur une adaptation qui a su prouver son ingéniosité en modernisant certains pans, et en ajoutant quelques mécaniques supplémentaires, comme celle de la zone. Celle-ci peut s’activer à tout moment en fonction d’une jauge et vous permet de vous sortir de passes compliquées avec le temps qui se ralentit quelques instants.

Quelles nouveautés pour Tetris Effect Connected ?

Mais attardons-nous sur ce crû 2020. Absolument divin sur bien des aspects, le soft revient dans une itération Tetris Effect Connected avec comme principal argument, le multijoueur. Contenu supplémentaire proposé en exclusivité temporaire sur les consoles Xbox avant d’arriver sur les autres plateformes via une mise à jour gratuite l’année prochaine, on y retrouve toute la dimension coopérative et compétitive qu’il manquait il y a deux ans.

Si en 2018, la stratégie était plutôt de nous isoler et de nous immerger dans l’univers du jeu, notamment grâce à sa compatibilité PlayStation VR réussie avec brio, cette fois, on veut nous sociabiliser. Une compensation nécessaire pour palier à l’absence de réalité virtuelle sur les consoles Xbox puisque le titre puisait principalement sa force grâce à l’immersion du casque.

Jouable aussi bien en ligne qu’en local, le multijoueur de Tetris Effect Connected propose plusieurs modes. Coopératif, tout d’abord, avec Connected, où trois joueurs devront jouer en symbiose pour faire face à une série de boss contrôlés par l’IA. Le trio de joueurs devra collaborer en posant chacun leur tour leur pièce dans leur partie jusqu’à ce que la zone s’active et permette aux joueurs de partager le même tableau. Les limites se brisent et l’on pourra poser son bloc où on le souhaite pendant ce laps de temps.

Un excellent mode où la collaboration est importante et où l’on prend vite son pied à tenter de trouver la meilleure synergie. Un constat tout autre en Zone Battle, Score Attack et Classic Score Attack, où cette fois-ci, la compétition entre en jeu. Le premier reprend les mécaniques principales que l’on connaît et chaque ligne réussie va en rajouter à son adversaire : celui qui reste le plus longtemps en lice a gagné.

Les deux autres sont plus classiques et ne proposent pas d’interaction directe entre les joueurs : l’objectif est de marquer le plus de points possibles dans une course contre-la-montre, où le premier Score Attack reprend les règles de Tetris Effect sans la zone tandis que le Classic Score Attack est beaucoup plus rigide, avec toutes les mécaniques du jeu original. Le tout s’accompagne de quelques morceaux supplémentaires qui auront de quoi ravir les amoureux du Tetris, avec l’ajout notamment d’un thème d’origine remis au goût au jour.

L’ajout du multijoueur à Tetris Effect fait du bien et comble un vide que l’on avait souligné il y a deux ans. Tout n’est pas parfait, comme l’impossibilité de croiser le jeu en local et en ligne pour jouer à deux sur le canapé et rejoindre une troisième personne en ligne. On aurait aussi aimé jouer en compétition à plus de deux joueurs ou encore découvrir d’autres modes un peu plus originaux que ceux proposés et qui auraient pu accompagner le très sympathique mode Connected. Mais ne le nions pas, l’arrivée de cette composante est plus que plaisante, surtout que le tout tourne parfaitement en 2160p/60fps.