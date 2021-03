Terraformers se livre à travers un journal de développeurs

En préparation depuis quelques années déjà, Terraformers, le jeu de stratégie spatiale de Asteroid Lab, se dévoile à l’occasion du deuxième AG French Direct via une présentation à tour de rôle des développeurs

C’est l’occasion, pour celles et ceux n’ayant peut-être jamais entendu parler du soft, de découvrir tout ce que la simulation 3X compte offrir.

À la conquête de Mars

3X, c’est un terme notamment avancé par Alexis Giard, co-fondateur et producteur du studio, puisque le côté eXterminate disparaît. Autrement dit, le titre se construit comme un jeu de stratégie 4X traditionnel, à savoir autour de l’exploration des environs, de l’expansion des colonies, et de l’exploitation de ressources, sauf qu’aucun ennemi ne vous dérangera.

Et c’est donc sur Mars que votre colonie, au départ toute petite, tracera son histoire. L’aventure s’étale sur trois générations, pour lesquelles vous devrez choisir un leader avec des compétences et un tempérament qui lui sont propres, et qui se développeront au fil du temps.

De ce point de départ, et partant d’une première base construite, vous devrez donc faire prospérer la colonie en explorant de nouvelles régions. À l’intérieur de celles-ci, vous trouverez les ressources nécessaires au développement de votre peuple, traduit par l’installation de nouvelles bases et par l’amélioration des conditions de vie sur la planète.

Le but consiste in fine à établir une véritable société, plongé dans des conditions qui tendent le plus possible à se rapprocher de ce que pourrait être la vie sur Mars. Car c’est un aspect sur lequel se focalise beaucoup la petite équipe française : l’authenticité de l’expérience. Et ce n’est pas une modélisation de la planète rouge directement tirée des clichés les plus précis de la NASA et de l’ESA qui laisserait entendre le contraire.

Terraformers sera présent au Steam Festival en juin, accompagné d’une démo, et dispose depuis peu d’un prologue gratuit intitulé « First Steps on Mars », destiné à livrer un premier aperçu jouable à toutes et tous.