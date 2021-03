Terraformers

Terraformers est un jeu de gestion développé par Asteroid Lab. L'humanité colonise Mars et c'est à vous de développer la planète entière pour en faire un lieu parfaitement adapté tout en profitant de ses ressources naturelles. Bien plus qu'un simple City-Builder, il faut explorer l'ensemble de Mars puis terraformer cratères et volcans, développer la faune et la flore, tout en construisant les différentes villes et leurs infrastructures pour satisfaire la population.