Tchia s’attarde sur sa mécanique de Transfert d’Âme avec de nouvelles images

Production colorée du studio bordelais Awaceb, Tchia fait partie de ces titres qui nous ont tapé dans l’œil. Annoncé fin 2020 et d’abord attendu pour ce printemps, le jeu d’aventure a finalement été reporté à l’année prochaine pour peaufiner son développement. Cela ne l’empêche pas de communiquer pendant cette période de non-E3 avec une bande-annonce diffusée pendant la conférence Epic Games.

Le Transfert d’Âme illustré

Avec ses couleurs chatoyantes et son ambiance inspirée par la Nouvelle Calédonie, Tchia nous emmènera sur une île en monde ouvert. Si les premières vidéos nous ont permis d’en voir un peu plus sur l’exploration et ses environnements, cette nouvelle bande-annonce s’attarde sur l’une des mécaniques du titre : le Transfert d’Âme (appelé le Soul-Jumping en anglais).

Notre personnage pourra effectivement prendre le contrôle des différents animaux ou objets qu’elle va rencontrer sur son chemin. Celui lui permettra de profiter de leurs spécificités et d’offrir aux joueurs et joueuses un large éventail de possibilités en termes de gameplay. Au total, de sont plus de 30 animaux qui pourront être contrôlés et plus d’une centaine d’objets. On peut par exemple utiliser le Transfert d’Âme dans une tortue pour se déplacer sur la plage ou sous l’eau ou encore un oiseau pour survoler les hauteurs.

Il faudra cependant encore attendre quelques longs mois avant sa sortie : Tchia est prévu pour le début de l’année 2023 et sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via l’Epic Games Store.