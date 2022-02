Dans Elden Ring, vous allez parfois récupérer des talismans qui augmenteront les capacités de votre personnage. Ces bijoux permettent d’adapter votre style de jeu grâce à des bonus non négligeables. Parmi ces talismans, nous allons aborder ici le Talisman de la graine céruléenne, obtenable près du site de grâce Village des Albinauriques après avoir défait un boss.

Où trouver le Talisman de la graine céruléenne ?

Emplacement : Proche du site de grâce du Village des Albinauriques

: Proche du site de grâce du Village des Albinauriques Effets : Augmente les PC rendus par la Fiole de larmes céruléennes

Pour obtenir ce talisman rejoignez la tour de Caria, et progressez jusqu’au fond de la salle où vous attend un élévateur. Une fois à l’étage, prenez à gauche et montez les marches. Faites bien attention aux ennemis mages et épéistes qui vont apparaître, leurs dégâts ne sont pas négligeables. Continuez à monter tout en haut et, une fois arrivé, empruntez la porte au fond à droite pour vous retrouver face à un second élévateur.

Encore une fois, utilisez l’ascenseur pour monter à l’étage et arpentez le chemin de gauche à la recherche d’une échelle en bois qui vous amène directement aux poutres du toit. Progressez intelligemment sur celles-ci histoire de ne pas tomber ou de vous faire agresser par un rat énervé.

Au milieu de la pièce se dresse une second échelle en bois qui vous amène sur des poutres encore plus en élévation. Perché à cette hauteur, vous devriez voir un cadavre détenant un objet. Dirigez-vous vers ce dernier pour finalement récupérer le Talisman de la graine céruléenne.

