Tales of Symphonia Remastered : L’aventure recommencera le 17 février 2023

Tales of Symphonia va bientôt fêter ses 20 ans, mais Bandai Namco a décidé de prendre les devants en offrant à cet épisode un remaster bien avant la date fatidique. Annoncé lors d’un Nintendo Direct, Tales of Symphonia Remastered avait montré ses premières images en nous promettant une sortie pour 2023, et plus précisément le début de l’année. On en sait aujourd’hui un peu plus sur sa sortie avec la publication d’un nouveau trailer.

Llyod et ses compères seront bientôt de retour

Comme on avait pu le voir auparavant, ce remaster ne promet pas de bousculer l’expérience et offre finalement des changements plutôt minimes d’un point de vue visuel, avec des animations dont le poids des années se fait tout de même pas mal ressentir. Mais on imagine qu’il suffit de revoir le casting de cet épisode pour être un peu plus tenté par la proposition, car la nostalgie marche toujours.

Ce trailer a surtout pour but de nous dévoiler la date de sortie du jeu : Tales of Symphonia Remastered sera donc disponible dès le 17 février prochain. Parce que oui, en février, le planning n’était pas assez chargé, on connait la chanson maintenant.

Tales of Symphonia Remastered sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.