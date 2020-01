Le Tales Of Festival 2020 nous donne rendez-vous du 13 au 14 juin

Depuis son annonce à l’E3 dernier, Tales of Arise s’est montré particulièrement timide. Et il faudra peut-être encore attendre un peu de temps avant que la machine médiatique s’emballe autour du titre de Bandai Namco, mais le Tales of Festival 2020 pourrait bien être l’occasion de réentendre parler du jeu.

Des nouvelles pour Tales of Arise ?

Le festival aura lieu juste après l’E3 2020, puisqu’il débutera le 13 juin pour se terminer le lendemain, le 14 juin. Si jamais le JRPG ne donne pas de nouvelles lors de la conférence de Microsoft, on sait au moins qu’il y a des chances pour qu’il apparaisse ici.

Bandai Namco annonce également que pour fêter les 25 ans de la série, un concert événement nommé Tales of Orchestra Concert ~25th Anniversary~ aura lieu le 5 septembre au Pacifico Yokohama National Convention Hall. On espère qu’un concert du même type arrivera un jour près de chez nous.

Tales of Arise arrivera sur PC, PlayStation 4 et Xbox One dans le courant de l’année.