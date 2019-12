Tales of Crestoria présente sa bande-annonce d’introduction

Après avoir dévoilé une bande-annonce cet été et annoncé un décalage de sa date de sortie, Tales of Crestoria nous présente cette fois-ci une vidéo d’introduction. Celle-ci permet de survoler pas mal de choses à savoir sur le titre, en nous présentant l’histoire principale, ses différentes intrigues, différentes personnages mais également un peu de gameplay.

Pour rappel, Tales of Crestoria est un jeu mobile qui regroupera plusieurs personnages iconiques de la série et qui doit arriver sur iOS et Android. Une sortie mondiale est prévue mais pour l’instant, nous n’avons aucune date de sortie. Gageons d’être patient et profitons de ces nouvelles images.