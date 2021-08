Tales of Arise : On y a rejoué, nouvel avis en vidéo sur l’introduction

Il y a quelques semaines, nous avions pu prendre en main Tales of Arise, le prochain gros RPG de Bandai Namco et nouvel épisode de la série. On vous avait partagé un premier avis plus qu’enjoué. Depuis, on a eu l’occasion d’y jouer à nouveau, cette fois-ci, en découvrant les premières heures de l’aventure.

Une parfaite opportunité pour émettre un avis un peu plus consistant sur l’univers, les personnages et l’introduction de ce nouveau volet. On vous partage tout cela dans cette vidéo, avec un peu de gameplay inédit. Rappelons aussi que Tales of Arise est attendu pour le 10 septembre sur PC et les deux générations de consoles.