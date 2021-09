Switch : Zynga dément à son tour avoir reçu des kits 4K suite à l’article de Bloomberg

C’est décidément le feuilleton de la journée, ou plutôt de l’année. Alors que l’on pensait en avoir fini avec les rumeurs autour de la Switch « Pro », Bloomberg est revenu à la charge ce matin avec une nouvelle enquête, révélant que 11 studios avaient reçu des kits permettant de développer des titres pouvant imiter la 4K via le DLSS. Une rumeur démentie, du moins en partie, par Nintendo, et c’est maintenant Zynga qui vient en renfort du constructeur.

Pas de Switch 4K chez Zynga

C’est via Kotaku que l’on apprend la réponse de Zynga, qui était justement cité dans le rapport de Bloomberg, qui affirmait avoir des sources au sein du studio. Le studio est actuellement à l’œuvre sur Star Wars: Hunters qui est justement prévu sur Switch, et a tenu à démentir ce qui était relayé par le site d’informations :

« Pour clarifier, Zynga n’a pas de kits de développement 4K de la part de Nintendo. En tant que développeur Switch pour le prochain Star Wars: Hunter que Zynga a annoncé lors d’un récent Nintendo Direct, nous pouvons confirmer qu’aucun kit de développement que possède Zynga ou qu’a possédé le studio ne sont des kits 4K. »

Comme Nintendo, c’est donc un démenti qui porte bien sur l’existence de kits 4K, plus que sur l’existence d’une nouvelle console. Rappelons qu’il est déjà arrivé par le passé que Nintendo démente l’existence d’un projet, comme la 3DS XL, révélée en avance par Nihon Keizai Shimbun. Le constructeur avait alors publié un communiqué pour démentir l’article en question, et quelques jours plus tard, la 3DS XL était une réalité.

Pour le moment difficile de croire quiconque dans cette histoire en l’absence de preuve tangible. On se contentera simplement de rappeler que des NDA (des accords de non-divulgation) existent, et que Zynga pourrait les appliquer ici (dans le cas où l’article de Bloomberg serait véridique), même s’ils n’ont a priori pas de raison de prendre publiquement la parole sans que ce soit Nintendo qui leur demande.

En bref, c’est tout le problème de cette histoire, on ne sait pas qui dit vrai, mais il est tout de même important de relayer ces prises de parole officielle sur une telle affaire.