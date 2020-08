Sur PC, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate prend du retard

Prévu pour ce début de mois, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate n’a pas fait beaucoup parler de lui. Il faut dire que la communication autour du titre est relativement silencieuse. Pourtant, il est maintenant bien disponible sur PS4 et Switch. Mais sur PC, il faudra être patient.

Quelques semaines en plus

La version occidentale du titre n’arrivera pas tout de suite sur Steam. Si les joueurs Nintendo et Sony peuvent profiter des versions numériques (et bientôt d’une édition boîte), ceux sur PC devront attendre : PQUbe a annoncé que le Dungeon RPG n’allait pas être disponible cette semaine mais n’arrivera que plus tard suite à des soucis de développement.

Pour l’instant, pas de nouvelle date mais les développeurs aimeraient publier cette mouture PC dans « une à trois semaines ». Ce n’est donc qu’une poignée de jours avant de mettre la main sur ce Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate, adaptation de DanMachi.