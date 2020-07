Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate ou, de façon plus concise, DanMachi Infinite Combate est un dungeon crawler qui reprend l’histoire de l’animé du même nom et en ajoutant du contenu inédit. Selon les chapitres, le joueur pourra prendre le contrôle de Bell ou Ais afin de défaire les différents ennemis présents dans le monde fantastique d’Orario. Il sera également possible de développer des relations avec les personnages et d’augmenter l’intimité avec ces derniers afin de débloquer de nouveaux dialogues.