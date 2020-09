Test Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon – Un titre uniquement pour les gros fans ?

Tous les amateurs de mangas et anime en ont sans aucun doute entendu parlé. Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon est le genre d’œuvre nippone dont nous entendons assez souvent parler ces derniers temps, notamment grâce à Ototo et Wakanim. Mais aujourd’hui, exit les mediums du livre et de l’animation pour nous concentrer sur une adaptation vidéoludique de la première « saison » de l’anime.

Nous devons l’arrivée de cette adaptation à Mages Inc. et PQube. Sorti sur Switch, PlayStation 4 et PC, ce titre nous permet donc de suivre l’ascension de Bell à travers les étages du donjon et son évolution comme phénomène parmi les membres des diverses familia. Mais dans les faits, qu’est-ce que ça vaut tout ça ?

Conditions de test : Nous avons joué à Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon sur PlayStation 4 Pro et avons terminé l’histoire principale, avons profité des donjons post-histoire, et de plusieurs cut-scenes déblocables grâce au contenu post-histoire.

Une histoire compressée

Vu que je suis consommateur du manga, de l’anime et du light novel, il était évident que la venue de cette adaptation dans nos contrées avait de quoi me ravir. Mais lorsque l’on met les mains sur le titre, on se rend rapidement compte que quelque chose cloche. Cet espèce d’hybride entre action-RPG minimaliste et techniquement dépassé et un visual novel un peu trop porté sur les dialogues aux postures statiques semble venir d’une autre époque, une époque que les moins de… disons une époque où la PS2 dominait le marché.

Côté scénario, ce Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon (que nous allons désormais nommer DanMachi pour plus de simplicité), nous narre les débuts de Bell Cranel alors qu’il arpente le donjon de la ville d’Oratoria avec la bénédiction de la déesse Hestia. En gros, c’est un bon récapitulatif de la première saison de l’adaptation animée. Et par récapitulatif, comprenez que le jeu coupe dans le tas et retire des éléments plus ou moins importants du scénario pour dire d’aller un peu plus vite.

Ceci mène alors à quelques incompréhensions pour les néophytes de la série, des relations qui se développent mal, voire qui ne se développent presque pas. L’humour disparaît, la montée en puissance de Bell est presque trop soudaine et les personnages importants tels que Hestia ou encore Lili sont envoyés au second plan, sans jamais que leur implication ne dépasse le simple dialogue. Pour les fans, ce choix mène plutôt à la frustration puisque l’entièreté du scénario que l’auteur d’origine avait à raconter a été haché. On en viendrait presque à espérer que l’histoire eut été totalement inventée, de sorte à éviter ce genre de massacre.

Niveau gameplay, le titre ne fait guère beaucoup mieux. Le joueur incarne à tour de rôle Bell et Ais. Le joueur peut ainsi apprécier deux types de personnages : un plus faible et un plus fort. Mais les missions restent sensiblement les mêmes : récupérer un objet, aller d’un point A à un point B, tuer X ennemis, tuer un boss. Bref, ça ressemble un peu aux pérégrinations de nos deux personnages, mais avec un manque d’envie dans le développement scénaristique que l’on ne peut ignorer. Sans compter que chaque mission se termine en moins de 5 minutes. Et les boss n’ont rien de bien compliqué…

Quand tout va mal

Durant les explorations du donjons, les deux personnages gagnent de l’argent et des points de compétence, ainsi que quelques objets récupérés sur les monstres. L’argent sert à acheter des objets, et à améliorer l’équipement des personnages en combinant des objets de loot. Les points de compétences, eux, servent à débloquer quelques bonus, pour la plupart négligeables. Et ne vous faites pas d’illusion, aucune personnalisation n’est présente dans les armes et armures. Pour l’amélioration des stats du personnage, cela suit le court de l’histoire de base. Du coup, Bell ne montera de niveau que lorsque c’est le cas dans l’œuvre éponyme. Un peu frustrant, puisque ça rend tout l’annexe presque inutile…

Et une fois le jeu terminé, l’objectif est simple : traverser le plus d’étages possibles pour glaner des points de… rencard. Oui oui, vous avez bien compris, le contenu supplémentaire consiste à avoir des rendez-vous avec les personnages secondaires du jeu. Mais bon, ça vous débloque des cut-scenes sympathiques et de nouvelles musiques, c’est toujours ça. Toutefois, à moins de viser le 100 % (platine, tous les succès steam), difficile de voir un grand nombre de joueurs faire l’entièreté de ce contenu.

Après tout, le gameplay consiste à simplement marteler deux touches de la manette, et de temps à autres deux autres, afin de tuer des monstres. Oui, on dirait que l’on parle d’un musou, mais en beaucoup moins bon. Pas de jouissance liée à une puissance démesurée, aux corps qui volent et aux attaques dignes d’un Ace VS Barbe-Noire. Juste du 1V1 , voire 1V2 dans certains cas, contre des monstres qui meurent en deux ou trois coups. C’est mou, aucun challenge et ça devient vite ennuyeux. Bon, au moins, les donjons post-histoire ont le mérite d’ajouter des monstres bien plus résistants et plus puissants… même si le challenge reste faible. Dans quelques rares moments, vous pourrez utiliser l’esquive, qui la moitié du temps ne vous empêche pas de prendre les dégâts…