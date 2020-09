Supermarket Shriek fera son entrée sur PC, PS4 et Switch le 23 octobre

Annoncé dans le cadre du programme [email protected], Supermarket Shriek est déjà disponible sur Xbox One depuis l’année passée. Il avait d’ailleurs fait une apparition dans le Game Pass avant de partir en juin dernier. Maintenant, le titre déboule sur les autres plateformes.

Direction les courses

Développé par Billy Goat Entertainment (et publié par PQube), Supermarket Shriek arrivera sur Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch le 23 octobre. Le prix n’a pas été communiqué mais nul doute qu’il se calquera sur celui de la mouture Xbox, c’est-à-dire 17.99€.

Le titre est un jeu de course complètement barré où l’on y incarne deux personnages, un homme et chèvre, qui vont se trouver dans un caddie à faire la course dans divers supermarchés. Les images montrent bien le côté improbable du délire où il faudra réaliser divers défis.