Suicide Squad: Kill the Justice League n’aurait pas encore de nouvelle date en interne, mais 2024 reste possible

L’ombre d’un report plane sur Suicide Squad: Kill the Justice League depuis quelques jours. La dernière présentation du jeu lors du dernier State of Play n’a vraiment pas convaincu les foules, ce qui veut dire que lancer le jeu a une période déjà très chargée en jeux attendus n’est clairement pas une bonne stratégie. Selon Jason Schreier de Bloomberg, la décision de reporter le titre aurait déjà été prise en interne, mais elle n’est pas encore publique. Le journaliste apporte aujourd’hui quelques précisions sur son scoop en déclarant que même au sein du studio, le flou semble régner.

Rocksteady has not yet announced the Suicide Squad delay, perhaps because there's still no new date. Staff were told a few weeks ago it's coming later this year but they still don't know when. Possible it slips to 2024, but one thing seems certain: The core game isn't changing

— Jason Schreier (@jasonschreier) March 16, 2023