Suicide Squad: Kill the Justice League est repoussé au début de l’année 2024

On ne feindra pas vraiment la surprise étant donné que Bloomberg avait déjà point du doigt un report du jeu plus ou moins éminent, mais l’annonce reste notable. Après sa présentation lors du dernier State of Play, Suicide Squad: Kill the Justice League n’avait pas réussi à convaincre le public et sa sortie calée fin mai, entre d’autres licences bien plus lucratives, semblait signer son arrêt de mort avant même qu’il n’arrive en commerce. Ce qui a sans doute joué dans la décision de reporter la date de sortie du titre.