Street Fighter 6 illustre ses contrôles simplifiés en vidéo, pour bien accueillir les néophytes

Street Fighter 6 compte bien séduire le plus de monde possible, en attirant un nouveau public qui n’avait jamais touché à la licence auparavant. Pour certains, les jeux de combats en 2D comme Street Fighter sont peu accessibles et demandent un peu d’entraînement avant de pouvoir enchaîner les combos. C’est pourquoi on a vu naître des jeux au gameplay exigeant qui n’oubliaient pas non plus les néophytes, en proposant des contrôles simplifiés, comme les Blazblue. Street Fighter 6 compte bien suivre ce chemin avec ses contrôles dynamiques.

D’une simple touche

Plus besoin de savoir manier les combos dans Street Fighter 6, les contrôles dynamiques feront le travail à votre place. Cette option permettra ainsi de déclencher des séries d’attaques en appuyant sur un seul bouton. Les attaques changeront en fonction de votre position et celle de votre adversaire, afin de rendre les mouvements effectués plus naturels.

Que les puristes se rassurent, ce type de gameplay sera limité aux modes offlines. Il a été intégré pour permettre de jouer entre amis ou en famille, avec des personnes qui n’y connaissent pas forcément grand chose en jeux de combat mais qui souhaitent tout de même s’amuser en rentrant rapidement dans le jeu.

Street Fighter 6 sortira en 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre dernière preview du jeu.