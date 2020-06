Story of Seasons: Friends of Mineral Town affiche sa sortie sur Steam

Ce jeu s’agit en fait du remake de Harvest Moon : Friends of Mineral Town sorti sur Game Boy Advance en 2003. Chapeauté par le studio Marvelous, Story of Seasons : Reunion in Mineral Town avait d’abord été annoncé sur Switch il y a de cela près d’un an.

La vie à la ferme sur Switch mais aussi sur PC

Affiché à la base comme une exclusivité sur la console Nintendo, les adeptes de la licence seront ravis d’apprendre que Story of Seasons : Reunion in Mineral Town a dévoilé sa sortie PC via la plateforme Steam au cours d’un trailer diffusé aujourd’hui même.

Celle-ci est alors fixée à la même date que la sortie Switch, c’est-à-dire le 14 juillet prochain. Si jamais la simulation de vie à la ferme vous intéresse, sachez que la page Steam du jeu est d’ores et déjà disponible et vous pouvez la consulter à ce lien.