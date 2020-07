Stardew Valley ouvre les précommandes pour de superbes éditions physiques sur PC et Switch

Si vous n’êtes pas fan du dématérialisé mais que Stardew Valley est un de vos coup de cœur, plusieurs éditions physiques du jeu indépendant de simulation agricole reprenant les codes des premiers Harvest Moon sont disponibles en précommande.

I'm really pleased to announce a physical version of Stardew Valley for Switch & PC! This is in collaboration with @Fangamer and there is both a standard edition and a collector's edition w/ bonus goodies. Pre-orders are now available: https://t.co/u0Cp2PAyms pic.twitter.com/VbqK7Koylh

— ConcernedApe (@ConcernedApe) July 30, 2020