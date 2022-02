Star Wars : Le Pouvoir de la Force

Star Wars : Le Pouvoir de la Force est un beat'em up développé par LucasArts. Les événements du jeu se déroulent entre les films La Revanche des Sith et Un nouvel espoir. On incarne Starkiller, l'apprenti secret de Dark Vador, entraîné notamment pour l'assister dans sa quête d'éradication des Jedi. Le puissant padawan parcourt donc les quatre coins de la galaxie en faisant parler ses redoutables pouvoirs de la Force telles que la répulsion, la préhension, ou encore les décharges d'éclairs, afin d'accomplir la volonté de son maître.