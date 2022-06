Accueil » Actualités » Square Enix : L’argent de la vente de Crystal Dynamics et Eidos Montreal ne servira pas les NFT

Depuis le début de l’année, Square Enix ne se gêne pas pour exprimer son intérêt autour des technologies liées aux NFT et à la blockchain. Lorsque l’éditeur s’est séparé de Crystal Dynamics et d’Eidos Montréal, il était précisé que cet argent pourrait être réinvesti dans ces nouvelles technologies, montrant une nouvelle fois l’entrain de Square Enix à ce sujet. Mais finalement, il semblerait que ça ne soit pas le cas, du moins selon le dernier rapport financier de l’éditeur, traduit par VGC.

Changement de direction pour les 300 millions de dollars

Yosuke Matsuda, président de Square Enix, qui n’est pourtant pas le dernier pour déclarer que Square Enix veut s’engouffrer dans la blockchain et dans les NFT, annonce aujourd’hui que les 300 millions gagnés suite à la vente de ces studios seront plutôt réinvestis dans le développement des licences de l’éditeur :

« Plutôt que d’utiliser les profits de la vente dans de nouveaux domaines d’investissement tels que NFT et blockchain, nous avons l’intention de les utiliser principalement pour financer nos efforts visant à améliorer nos licences et nos capacités de développement dans notre segment principal du divertissement numérique. »

En somme, plus d’argent pour le développement de jeux, moins pour les NFT, ce qui est une petite victoire pour les joueurs et joueuses. Ce n’est pas la première fois que Square Enix reprécise que l’argent de la vente ne servira pas directement ces nouvelles technologies, mais c’est désormais encore plus clair.

Matsuda en profite aussi pour expliquer plus en détails les raisons de la vente de ces studios, en expliquant vouloir effectuer une « réorientation du catalogue », tout en mentionnant le fait que les jeux online représentent un grand intérêt pour l’éditeur, même si Square Enix ne va pas exclusivement se focaliser sur ça à l’avenir.