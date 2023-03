Speedons 2023 : Nouveau record de dons pour l’événement, 1 252 637 € récoltés pour Médecins du Monde

Ce week-end se tenait le SpeeDons 2023, un marathon caritatif sur Twitch qui mettait en avant la scène du speedrun pour divertir des milliers de spectateurs et spectatrices, tout en appelant aux dons pour soutenir Médecins du Monde. L’année dernière, l’événement organisé par Mister MV avait déjà permis de recueillir la très belle somme de 802 166 €, mais le compteur a été explosé cette année avec un nouveau record pour cette édition 2023.

Toujours plus haut

#SpeeDons 3, marathon caritatif de speedrun de 79 heures. 1 252 637 € collectés au profit de @MdM_France ! Une nouvelle édition hors norme avec des runs de folie et des souvenirs à la pelle. Merci du fond du coeur ! A l'année prochaine ! pic.twitter.com/jhfGfGB261 — SpeeDons – Oé oé oé (@SpeeDonsFR) March 13, 2023

Après plus de 75 heures de live, des speedruns tous plus fous les uns que les autres et des dons en pagaille, le SpeeDons 2023 a brisé le record de l’année précédente. Ce sont donc 1 252 637 € qui ont été récoltés pour Médecins du Monde au cours de l’événement. La barre du million a été franchie et cela en à peine trois éditions.

Le pari de placer l’évènement sur 4 journées a clairement payé, permettant une plus grande variété de jeux et ainsi d’attirer et de rassembler toutes les communautés du speedrun. On se souviendra pendant longtemps de ce speedrun de The Legend of Zelda : A Link to The Past, ou encore de la réussite de QLEX à arriver au rang de GrandMaster sur Tetris : the Absolute – The Grand Master 2 Plus.

Et que dire de cette ambiance dans la salle qui a monté et monté pour exploser durant la quasi totalité de la journée du dimanche. Un public aussi passionné que respectueux, toujours présent pour soutenir les runners durant l’ensemble de ces 75 heures de marathon. Nous adressons bien évidemment un grand bravo à toutes les équipes qui ont permis la réussite de cette édition, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont participé à l’évènement que ce soit via un don, via leur soutien en ligne comme sur place lors de l’évènement.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours soutenir Médecins du Monde, à n’importe quel moment, en vous rendant sur le site internet du groupe pour effectuer un don. Et il ne reste plus qu’a vous donner rendez-vous l’année prochaine pour la quatrième édition !