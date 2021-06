Space Jam: A New Legacy – The Game arrivera en premier sur le Game Pass le 1er juillet

Il ne vous aura peut-être pas échappé que le film Space Jam va prochainement avoir droit à une suite au cinéma, avec LeBron James à l’affiche en compagnie des Looney Tunes. Le film va aussi se décliner sous la forme d’un jeu, comme le précédent volet avec Michael Jordan, et cette fois-ci, il s’agira d’un free-to-play.

Un free-to-play disponible en avance pour les abonnés

On apprend donc que Space Jam: A New Legacy – The Game, développé par Digital Eclipse, arrivera dans un premier temps sur le Xbox Game Pass Ultimate. Les abonnés pourront donc découvrir le titre dès le 1er juillet sur Xbox One et Xbox Series, tandis que les autres devront se contenter d’une sortie le 15 juillet prochain, juste à temps pour la sortie du film le lendemain aux Etats-Unis.

Le jeu se présentera sous la forme d’un beat’em up à l’ancienne en 2D, où LeBron, Bugs Bunny et d’autres devront trouver les pièces d’un code leur permettant d’avoir accès au repère secret de l’AI-G Rhythm, une intelligence artificielle qui a piégé le basketteur dans ce monde.