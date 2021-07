Space Jam: A New Legacy – The Game

Space Jam: A New Legacy – The Game est un beat’em up free-to-play en 2D développé et édité par Digital Eclipse. Inspiré du film Space Jam: A New Legacy, le joueur ou la joueuse doit aider LeBron James et les Looney Tunes à retrouver les pièces d'un code informatique leur permettant d'accéder au repère secret de l’AI-G Rhythm, l'IA qui a piégé le célèbre basketteur américain dans ce monde virtuel.