Sony serait en train de travailler sur une console portable pour jouer à des jeux PS5, selon Bloomberg

Le concept très limité de la PlayStation Portal est actuellement en train d’évoluer vers un accessoire plus autonome qu’il ne l’était au départ. Initialement, la machine ne pouvait que streamer votre PS5, mais elle évolue maintenant vers du cloud gaming moins restrictif, n’obligeant pas à posséder une PS5. Et c’est peut-être ce que le public réclamait le plus lorsqu’il pensait à une console portable Sony. Avec la Switch, le Steam Deck et d’autres, ce marché grandit sans cesse et même avec tous les efforts du constructeur, le PS Portal ne pourra jamais égaler les cadors de ce milieu. C’est pourquoi, selon Bloomberg, Sony réfléchirait maintenant à concevoir une vraie console PlayStation Portable, capable de lire des jeux PS5 nativement.