Sony semble indiquer que la PS6 n’arrivera pas avant 2027 ou 2028

Le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft entraîne parfois des conséquences inattendues, avec des déclarations que l’on aurait pas imaginer voir. Pour s’opposer à ce deal, Sony à soumis un long rapport à l’agence britannique de régulation des marchés, et ce dernier est riche en informations et en détails qui méritent le détour. On y reviendra plus tard, mais le point le plus essentiel dans ce document, c’est le fait que Sony évoque directement sa prochaine console.

Sony referred to a next generation of PlayStation console in its CMA response, with the suggested year of release being redacted

This was in a passage where it was referring to losing access to CoD after 2027, with higher potential for platform switching

PlayStation 6 in 2028? pic.twitter.com/f7govC8R7A

