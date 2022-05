Sony cherche également à recruter une personne chargée de trouver de nouvelles opportunités d’acquisitions

Comme l’a prouvé Embracer Group avec Square Enix, la consolidation sera le maître-mot de cette année 2022, et Microsoft et Sony seront probablement les plus grands acteurs de cette pratique. Malgré plusieurs fusions aux cours des derniers mois, les deux constructeurs n’ont jamais caché leur appétit concernant le rachat d’autres studios, et Microsoft s’est récemment mis à la recherche d’une personne chargée d’explorer les opportunités d’acquisitions dans le milieu. C’est visiblement aussi le cas chez Sony.

Toujours plus de rachats en vue

Sony Interactive Entertainment (@PlayStation) is seeking a Director, Corporate Development to be responsible for identifying inorganic growth opportunities through acquisitions, investments or joint ventures, attractive M&A and investment opportunities > https://t.co/1GA7zkswbC pic.twitter.com/t3lgypADDx — Roberto Serrano' 🇺🇦☮️🙏🏻 | 📊🎮🍿 (@geronimo_73_) May 2, 2022

C’est l’analyste Roberto Serrano qui a repéré cela via une offre d’emploi publiée par Sony Interactive Entertainment, qui déclare rechercher un directeur de développement pour l’entreprise, chargé d’étudier les possibilités de croissance via des acquisitions.

Son rôle sera alors de travailler en étroite collaboration avec les divers équipes de management de SIE pour identifier les opportunités de rachats ou d’investissements. Sony déclare recherche quelqu’un d’expérimenté dans le domaine, aussi bien dans les petites que dans les grosses fusions et acquisitions.

Autrement dit, Sony n’a toujours pas terminé sa liste de courses, et compte bien mettre la main sur d’autres studios ou éditeurs dans les prochains mois et les prochaines années. Rien d’étonnant ici, puisque Jim Ryan lui-même avait confirmé que d’autres rachats était à prévoir.