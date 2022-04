Microsoft : Une offre d’emploi suggère que les rachats ne sont pas terminés pour le constructeur

Le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft est l’une des nouvelles les plus étonnantes de ces dernières années, qui fera date dans l’industrie. Et forcément, avec un tel deal qui tourne autour de plus de 60 milliards de dollars, la transaction prend du temps, si bien que l’on imagine facilement que Microsoft pourrait se la jouer discret dans les prochains mois sur le sujet de nouvelles acquisitions. Mais une nouvelle offre d’emploi pourrait prouver le contraire.

Microsoft continue sur le chemin de la consolidation

Microsoft a indiqué récemment être la recherche d’un manager Gaming Strategy & Development, autrement dit quelqu’un capable de rechercher des opportunités d’acquisitions pour l’entreprise afin de développer le secteur gaming de cette dernière. Le manager serait alors intégré au pôle Gaming Strategy & Development, qui se décrit de la manière suivante :

« Nous collaborons étroitement avec l’équipe de direction des jeux pour identifier et évaluer les opportunités de croissance. Notre charte comprend l’aide à répondre aux questions commerciales les plus difficiles de Microsoft Gaming, la direction du programme de fusions et acquisitions de Gaming (par exemple, Activision Blizzard, ZeniMax, Double Fine, etc.) et l’identification et la compréhension des dynamiques clés de l’industrie. »

La personne choisie devra alors être en mesure d’identifier les tendances du moment et d’évaluer les potentielles acquisitions qui pourraient être discutées. En somme, une personne qui aura l’oeil sur les entreprises susceptibles d’intégrer le portefeuille de Microsoft.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’il faut s’attendre à un nouveau rachat dans les semaines à venir, mais on peut légitimement se dire qu’Activision-Blizzard ne va pas être le dernier studio/éditeur à se voir offrir un beau chèque de la part de Microsoft.