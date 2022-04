Sony recherche un directeur de stratégie pour ses portages PC

Le PC a désormais une place prédominante pour Sony, même si le constructeur tient avant tout à sortir ses jeux issus des PlayStation Studios sur consoles, avant de leur offrir un portage PC dans les années suivantes. Cette stratégie s’est renforcée ces derniers mois, notamment via des rachats comme celui de Nixxes Software ou encore la création du label « PlayStation PC LLC », et Sony compte bien continuer dans cette voie puisqu’une nouvelle offre d’emploi indique que l’entreprise recherche un nouvelle tête importante pour sa stratégie PC.

Le PC prend de plus en plus d’importance pour Sony

VGC a relayé une annonce de Sony qui déclare rechercher un directeur de stratégie pour gérer ses plans sur PC, pour optimiser les ventes sur cette plateforme et pour aider à trouver les partenaires adéquats afin de développer cette branche.

Autrement dit, Sony veut clairement aller plus vite sur le domaine du PC et souhaite avoir une tête pensante au sein de l’entreprise qui serait exclusivement focalisé sur ce job.

On pourra alors se demander quels seront les prochains jeux PlayStation Studios à arriver sur PC, mais à ce stade, on peut presque parier qu’ils le seront tous tôt ou tard. Il faudra ensuite voir si Sony souhaite changer de cap et se décide à sortir des portages PC plus rapidement, ou si la communauté PC est vouée à patienter pendant des années après la sortie initiale d’un jeu sur PS5.