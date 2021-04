Sony va investir 183 millions de dollars supplémentaires dans ses jeux exclusifs

La stratégie de Sony semble se focaliser sur les jeux first party, avec un accent tout particulier sur les AAA pour la prochaine génération, qui sera celle possédant le plus d’exclusivités selon Jim Ryan. Le site VGC nous rapporte d’ailleurs que Sony compte de plus en plus investir d’argent dans le développement de ses futurs jeux.

Des jeux first party avec plus de budget

Le dernier bilan financier de Sony nous a appris de nombreux chiffres, avec une PS5 qui se porte très bien et une PS4 toujours au sommet. Fort de ce succès, Hiroki Totoki, directeur financier de Sony, a annoncé que 183 millions de dollars supplémentaires allaient être investis dans la production de jeux first party au cours de la prochaine année.

Une sacrée somme qui est a rajoutée au budget précédent, dont on ignore le montant, mais qui devrait déjà être conséquent. Cela montre une nouvelle fois que Sony souhaite capitaliser sur ses grosses licences en y apportant le budget nécessaire, car des titres comme Marvel’s Spider-Man ou God of War, voire The Last of Us Part II, sont de vrais gouffres financiers à produire.

Mais Sony va également continuer à renforcer ses partenariats avec des studios externes :

« Afin d’enrichir notre offre software, nous allons continuer à investir dans des partenariats avec des studios externes, en plus d’investir aggressivement dans nos propres studios.»

Cela s’est vu il y a quelques jours avec un nouveau partenariat avec Firewalk Studios pour le développement d’un nouveau AAA orienté multijoueur. Sony ne lésine donc pas dans l’investissement de futurs jeux, ce qui devraient ravir les possesseurs de consoles PlayStation.