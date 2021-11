Sony : Un brevet révèle l’existence d’une manette PlayStation pour smartphones

Sony est visiblement très actif en ce moment concernant les dépôts de brevets. Après celui concernant les coques PS5, c’est au tour d’une nouvelle manette de révéler son existence via un nouveau brevet, repéré par VGC, et qui concernerait le jeu mobile puisqu’elle serait adaptée aux smartphones.

Une manette mobile PlayStation dévoilée

Ce nouveau brevet de manette a été déposé par la division japonaise de Sony, et décompose la manette en deux parties afin de pouvoir les attacher des deux côtés d’un smartphone. En somme, comme la Switch et ses Joy-Con, où les nombreuses manettes mobiles qui envahissent le marché, comme la Nacon MG-X. Cette manette ressemblerait d’ailleurs plus à la DualShock 4 qu’à la DualSense.

L’arrivée d’une telle manette n’a rien de surprenant, étant donné la volonté affichée de Sony de produire davantage de jeux PlayStation pour le marché mobile, et ce avant même la fin de cette année fiscale. Pour le moment, il est bien possible de connecter certaines manettes via Bluetooth, mais un tel produit rendrait le jeu nomade plus confortable. Reste maintenant à voir ce que Sony compte faire de ce brevet.