PS5 : Un brevet semble indiquer l’arrivée de faceplates officielles

Depuis le lancement de la PS5, un seul coloris officiel est disponible pour la console, mais cela n’a pas empêché certains artistes et quelques entreprises de se lancer dans le commerce des faceplates interchangeables, histoire de pimper un peu la dernière console de Sony. Un an après la sortie de la PS5, il semblerait que Sony soit sur le point d’agir puisqu’un brevet dédié à ces façades vient d’être déniché.

De nouveaux coloris pour la PS5 à venir ?

New PlayStation patent hints at what appear to be faceplates for PS5https://t.co/JDf088YP7S Patenthttps://t.co/yToLWzeSUb pic.twitter.com/VxPRLVm5jl — Nibel (@Nibellion) November 22, 2021

Des façades officielles pourraient donc voir prochainement le jour si l’on en croit ce nouveau brevet déposé par Sony. Si le constructeur se décide à se lancer dans ce marché, on imagine que l’on aura droit à des faceplates aux couleurs de God of War Ragnarok ou d’autres jeux first party, et Sony pourrait ainsi couper l’herbe sous le pied des vendeurs non-approuvés de ce marché.

Etant donné qu’il est très simple de retirer les façades de la console pour les changer, tout porte à croire que Sony aurait tort de se priver d’un marché si lucratif, qui a tant fonctionné avec la Xbox 360.

Reste à voir ce que le constructeur fera de ce brevet. Il pourrait très bien lui servir à seulement interdire la vente de façades de la part de vendeurs extérieurs, ou bien être vraiment utilisé avec des façades officielles à changer. L’avenir nous le dira.