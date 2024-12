Sonic Racing: CrossWorlds : Sonic et ses amis reprennent le volant avec un nouvel opus du jeu de courses façon Mario Kart

Shadow vole la vedette

Un trailer de 26 secondes pour dévoiler Sonic Racing: CrossWorlds, et nous n’en aurons pas plus à nous mettre sous la dent lors de ces Game Awards 2024, déjà bien riches en annonces surprenantes. Après Sonic & Sega All-Stars Racing (2010) et Team Sonic Racing (2019), ce nouvel opus marque la troisième entrée dans la série.

SEGA se permet même de mettre le hérisson bleu de côté pour mettre en avant Shadow et sa voiture, aussi sombre que son caractère edgy. Pour rappel, il s’agit d’un jeu de courses mettant en scène Sonic et ses amis dans des affrontements effrénés à la manière de Mario Kart, avec des objets à ramasser sur les circuits pour gêner vos adversaires ou vous donner des coups de boost. Les retours sur la franchise Sonic Racing ont généralement été positifs, même s’ils étaient loin de rivaliser avec la licence de Nintendo. On attend en tout cas de voir ce que SEGA nous a concocté pour cette suite.

Sonic Racing: CrossWorlds arrivera « prochainement » sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.