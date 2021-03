Sonic Le Film 2 annonce le tout début de son tournage

Succès surprise de 2020, Sonic Le Film a logiquement très vite confirmé sa suite qui était déjà teasée à la fin du premier long-métrage. Après avoir révélé le logo de ce second opus, mettant en avant le personnage de Tails, la production du film nous informe que le tournage de ce dernier vient de débuter.

Ça tourne !

Lights, camera, hedgehog. Production on Sonic the Hedgehog 2 starts TODAY! #SonicMovie2 pic.twitter.com/UsIgtZqn3s — Jeff Fowler (@fowltown) March 16, 2021

On peut voir cela grâce à un tweet du réalisateur lui-même, Jeff Fowler, qui sera à nouveau derrière la caméra pour ce nouveau film Sonic. On ne sait pas encore quels personnages ce long-métrage introduira (en dehors de Tails), mais on imagine que plus d’informations seront dévoilées très prochainement.

Pour rappel, Sonic Le Film 2 sortira normalement au cinéma le 8 avril 2022 aux Etats-Unis, si la situation sanitaire le permet.